La Gran Bretagna costituisce il Ministero della Verità?

La Gran Bretagna ha introdotto, lo scorso 25 luglio, regole rigide che impongono il controllo facciale o l’upload di documenti anziché semplici dichiarazioni d’età per accedere a determinati contenuti online. In teoria è per tutelare i minori, ma il risultato è disastroso.

Ad aggravare la questione sono linee guida non chiare da parte della commissione dedicata (Ofcom) che spinge le piattaforme digitali a tutelarsi andando a limitare l’accesso anche a contenuti ai quali i ragazzi dovrebbero probabilmente poter accedere.

La riforma ha ovviamente portato a una protesta pubblica senza precedenti: quasi 1 milione di firme raccolte contro le nuove regole, oltre che a reazioni di sberleffo come il coder che ha risposto con un fake-ID generator satirico, che a sua volta ha portato ad un’ulteriore forma di protesta nel caricare documenti di identità falsi dei parlamentari per accedere ai siti pornografici.

Ma soprattutto l’uso delle VPN in UK ha visto una crescita del 3 mila percento.

Tutta questa riforma ha un pericoloso tassello: una singola persona (il Segretario di Stato) può aggiungere di suo pugno cosa è permesso leggere e cosa no senza prima identificarsi.

È il primo passo verso il Ministero della Verità?