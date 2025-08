Uno Stato o una persona facoltosa che non ci piace prende il controllo di oggetti di superintelligenza e li utilizza come armi di controllo di massa contro il resto del mondo.

Un oggetto di AI inizia ad essere disallineato rispetto ai nostri valori e prendere il controllo della propria esistenza in uno dei film degli anni ‘90. I vasti laboratori degli LLM di oggi hanno sempre un dipartimento che testa le volontà nascoste di questi oggetti, ma questi test sono spesso basati sugli esperimenti specifici immaginati dai ricercatori, non di tutte le possibili varianti. C’è spazio per migliorare.