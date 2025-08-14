I Nuovi Santi Laici

Oggi mio padre avrebbe compiuto 71 anni. 🎈

Uno dei progetti a cui teneva di più era quello di ricordare le persone che hanno dato la vita per l’Italia di cui possiamo ancora andare fieri. Erano cittadini comuni che, con le loro azioni, hanno reso la nostra comunità più orgogliosa, pagando però con la propria vita. Li chiamava Santi Laici.

Il prossimo anno ricorrerà il decennale della sua scomparsa e, con l’Associazione Gianroberto Casaleggio, vorremmo ripubblicare il Calendario dei Santi Laici. In questi anni altre persone hanno sacrificato il proprio interesse personale – e talvolta la vita stessa – per un’Italia migliore.

Vi invito quindi a segnalare persone scomparse negli ultimi dieci anni che ritenete meritevoli di essere ricordate come Santi Laici, così da poterle includere nel prossimo calendario.

Potete farlo qui: https://lnkd.in/d9eg-vNh