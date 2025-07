Sarà ChatGPT il nuovo Amazon?

La nuova era del commercio è in arrivo. OpenAI sta integrando i sistemi di checkout direttamente dentro a ChatGPT in accordo con Shopify. Non svolgerà più solo il ruolo di consigliere o simil comparatore tra prodotti. Non sarà più necessario andare nel sito del retailer. Ma soprattutto sta per nascere il vero concorrente di Amazon: il punto di ingresso ai nostri acquisti non saranno più i marketplace.

L’indiscrezione è trapelata sul Financial Times che indica la volontà di OpenAI di attivare un nuovo stream di reddito con una percentuale sulle transazioni che partono dalla chat. Diversi brand hanno già ricevuto la presentazione in collaborazione con Shopify. La notizia non dovrebbe essere troppo sorprendente visto che la partnership con Shopify è stata annunciata ad aprile e che l’ex CEO di Instacart è stato assunto da OpenAI.

La mossa potrebbe realmente cambiare gli equilibri del commercio mondiale se si pensa che chatgpt.com è già il sesto sito più visto al mondo con 5,4 miliardi di visite il mese scorso rispetto ad amazon.com al settimo posto con 2,6 miliardi di visite (ci sarebbero da conteggiare anche altri domini per entrambi). Ma potrebbe anche cambiare l’approccio degli utenti in cerca di un prodotto online bypassando Google stessa (ora saldamente al primo posto per traffico con google.com con 81 miliardi di visite).

Ogni cambiamento epocale inizia da un cambio di paradigma, questo potrebbe essere il piccolo cambiamento che trasformerà il modo in cui acquisteremo online in futuro (o come il nostro maggiordomo AI lo farà per noi).