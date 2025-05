L’Intelligenza collettiva continua ad essere il miglior modo per valutare punti di vista diversi su temi complessi che dobbiamo affrontare. Oggi grazie all’Intelligenza Artificiale possiamo potenziare questo processo di pensiero creando il Pensiero Collettivo Bionico. Lo abbiamo sperimentato per comprendere meglio uno dei temi economici più dirompenti che vivremo nei prossimi anni: l’impatto dell’Intelligenza Artificiale sul lavoro.

Per farlo abbiamo impiegato il metodo Delphi dove tutti gli esperti si sono confrontati con le idee anonimizzate degli altri per evitare temi di soggettività. Questo lavoro è stato realizzato grazie alla partecipazione di alcuni dei migliori esperti del campo economico, giornalistico, imprenditoriale e tecnologico presenti in Italia che si sono confrontati anche con i pensieri sintetici di Openai e Anthropic.

Marco Aiello: Professore universitario all’Università di Stoccarda. Ricercatore, esperto di intelligenza artificiale e sistemi distribuiti.

Luigia Carlucci Aiello: Informatica e professoressa emerita per l’Intelligenza Artificiale all’Università Sapienza di Roma. Spesso riferita come la madre dell’Intelligenza Artificiale italiana.

Padre Paolo Benanti: Teologo e docente, esperto di etica delle tecnologie e intelligenza artificiale, consulente del Vaticano.

Matteo Bonelli: Avvocato con specializzazione in societario e partner dello studio Bonelli Erede.

Barbara Carfagna: Giornalista RAI, autrice e conduttrice di Codice su Rai1, specializzata in tecnologia, innovazione e società.

Francesco Caio: Manager e consulente, esperto di tecnologia e telecomunicazioni, già AD di grandi aziende come Poste Italiane.

Gianmauro Calafiore: Imprenditore e manager, esperto di innovazione tecnologica e trasformazione digitale.

Mariano Corso: Professore al Politecnico di Milano, esperto di innovazione digitale e gestione del cambiamento organizzativo.

Paolo Conta: Presidente di Confindustria Canavese e Presidente Digital Innovation Hub Confindustria Piemonte e Valle d’Aosta, imprenditore con esperienza in sviluppo industriale e innovazione territoriale.

Beniamino De’ Liguori Carino: Segretario Generale della Fondazione Adriano Olivetti, editore e direttore editoriale delle Edizioni di Comunità, esperto in cultura d’impresa e innovazione sociale.

Luca De Biase: Giornalista, saggista e innovatore, esperto di tecnologia e trasformazione digitale, fondatore di Nòva24.

Valerio De Molli: Managing Partner & CEO; The European House – Ambrosetti e TEHA Group.

Andrea Di Camillo: Imprenditore e investitore, Managing Partner di P101 Ventures, specializzato in startup tecnologiche.

Giordano Fatali: Fondatore e Presidente di HRC International Group, esperto in risorse umane e sviluppo organizzativo.

Stefano Feltri: Giornalista già direttore di Domani, curatore della newsletter Appunti e conduttore di Revolution su Radio3.

Renato Grottola: Manager e consulente, esperto di blockchain e trasformazione digitale in ambito corporate and sustainability.

Luca Josi: Esperto di comunicazione e imprenditore.

Daniele Manca: Giornalista e vicedirettore del Corriere della Sera, esperto di economia e politica economica.

Matilde Marandola: Presidente AIDP, esperta di risorse umane, diversity management e sviluppo organizzativo.

Massimiliano Magrini: Investitore e imprenditore, Managing Partner di United Ventures, esperto di venture capital e startup.

Carlo Petrini: Fondatore di Slow Food, attivista e promotore della sostenibilità alimentare e della biodiversità.

Francesco Pira: Sociologo, docente universitario e saggista, esperto di comunicazione digitale e media.

Roberto Poli: Professore universitario, esperto di foresight e studi sul futuro, titolare della Cattedra UNESCO sui sistemi anticipanti.

Stefano Quintarelli: Informatico, imprenditore e politico, pioniere di internet in Italia e esperto di politiche digitali.

Alec Ross: Professore al Bologna Business School e già Consigliere per l’Innovazione di Barack Obama e Hillary Clinton.

Stefano Saturnino: Imprenditore e manager, esperto di integrazione controllata e salvaguardia del lavoro umano.

Guido Scorza: Avvocato e docente, membro del Garante per la Protezione dei Dati Personali, esperto di diritto digitale.

Elvis Tusha: Imprenditore e innovatore, esperto e divulgatore di Intelligenza Artificiale e tecnologia, attivo nel settore digitale.

Fabio Vaccarono: Top manager e imprenditore, attivo nel Private Equity, già Vice Presidente di Google, e oggi Ceo di Multiversity, leader europeo della formazione.

Layla Pavone: Manager e imprenditrice, esperta di marketing digitale e innovazione. Coordinatrice del Board Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale del Comune di Milano

Lo studio è disponibile sia in italiano che in inglese a questo indirizzo: https://www.gianrobertocasaleggio.com/il-lavoro-bionico/