AI-first: Assumo solo se l’AI non può farlo

Il dipartimento HR si trasforma e si fonde con quello IT. Le “risorse umane” diventano solo un modo di avere risorse intelligenti che lavorano per la nostra azienda. Sempre più aziende lo stanno capendo. Le big tech lo scorso anno hanno licenziato 281 mila persone, l’anno precedente 240 mila persone con risultati di utili e valore di borsa in crescita. Molte aziende stanno adottando il concetto di AI first per capire se quell’attività può essere sostituita da una IA. Ad esempio, Duolingo ha deciso che ogni lavoro a contratto verrà messo a confronto con sistemi AI per capire quale tenere.

Klarna, che era stata una delle più aggressive nel licenziare lo scorso anno tutte le persone dei call center, oggi si è ricreduta iniziando a riassumere umani per alcuni ruoli ancora gestiti meglio dalle persone.

Quello che sta emergendo è che è necessario gestire le risorse intelligenti dell’azienda in un modo nuovo, fondendo i dipartimenti di HR e IT per valutare il modo migliore per gestire le varie attività. È quello che ad esempio Moderna ha iniziato a fare creando il nuovo ruolo aziendale di “Chief People & Digital Technology Officer”.