Le macchine ci manipolano? Al SUM#09 Debate tra Guido Scorza e Davide Casaleggio

Sabato 12 aprile, nel cuore del Bosco di Gianroberto, il SUM#09 ospiterà un momento inedito, originale, capace di fondere parole, visioni e pensiero critico.

È il debutto del VIBE BOOKS DEBATE

Dove le idee si incontrano e le storie si connettono.

Un format nuovo creato da Camelot for Debate e pensato per dare voce non solo agli autori, ma anche ai loro libri. Due visioni del mondo, due narrazioni diverse, si confrontano sullo stesso terreno: quello delle grandi domande del nostro tempo. Stesse domande, tempi uguali, confronto diretto. Un dibattito dal vivo che è anche una performance intellettuale, capace di stimolare, coinvolgere e sorprendere.

Il titolo del dibattito sarà:

Persuasione artificiale tra intimità e potere.

L’influenza dell’intelligenza artificiale nell’era dei chatbot e della politica digitale.

Un dialogo serrato e appassionante sul modo in cui l’intelligenza artificiale sta modificando le dinamiche del potere, dell’intimità e della comunicazione politica. Due prospettive, due approcci, due esperienze a confronto.

I protagonisti:

Davide Casaleggio

“Gli algoritmi del potere. Come l’intelligenza artificiale riscriverà la politica e la società” (Chiare Lettere)

Guido Scorza

“Diario di un chatbot sentimentale. Come la macchine ci imitano e ci manipolano” (Luiss University Press)

