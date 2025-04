Quanto manca perché l’AI gestisca 80 anni di lavoro?

L’indipendenza lavorativa si calcola anche in quanto tempo può andare avanti senza ulteriori indicazioni. Nel 2027 l’Intelligenza Artificiale riuscirà a fare una giornata di lavoro consecutiva su un task. Per chi ha testato sistemi come Manus sa che già oggi può prendere in carico attività da un’ora oggi.

La lunghezza dei task che riesce a prendere in carico sembra seguire una legge esponenziale: ogni 7 mesi raddoppia. Questo è uno dei risultati di uno studio condotto da METR.

Se GPT2 nel 2019 riusciva a dare una risposta di classificazione di un paio di secondi di lavoro, siamo arrivati nel 2022 con GPT 3.5 che riusciva a rispondere a domande nozionistiche di qualche decina di secondi di lavoro, nel 2024 a ricercare in rete un fatto per qualche minuto, oggi nel 2025 gli agenti come Manus si prendono anche fino ad un’ora per svolgere compiti più complessi come analisi e interazioni con diversi siti.

Come ogni legge esponenziale il momento interessante non sarà quando eguaglierà la capacità umana di lavorare una giornata, ma quando nel 2034 potranno prendersi un carico task lunghi una vita intera.