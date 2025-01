Le previsioni collettive battono i sondaggi?

Il mercato delle scommesse su blockchain potrebbe essere già diventato il nuovo modo di prevedere il futuro. Lo è già diventato con l’elezione di Trump arrivando a prevederla con certezza prima di tutti (ha talmente sorpreso gli statunitensi che qualche giorno dopo il ceo di Polymarket è stato fermato per essere interrogato dall’FBI). Per il 2025 le previsioni sono già disponibili: alla fine dell’anno sarà Apple l’azienda più grande per capitalizzazione al 40% di probabilità e Nvidia al 30%, Inter vincerà lo scudetto in Italia (61%), Tiktok non verrà chiuso negli USA (65%), Trump incontrerà Putin entro aprile (55%), Merz sarà il prossimo cancelliere tedesco a fine febbraio (93%).

La particolare natura del sistema misto tra scommesse e obbligazioni lo ha fatto bannare negli Stati Uniti e a dicembre anche in Francia (dopo che un francese ha incassato 85 milioni puntando su Trump).

Il sistema è un esempio di applicazione pratica di sistemi blockchain fuori dal mondo speculativo delle crypto. Per scommettere infatti è necessario caricare delle stablecoin USDC senza limiti.

Polymarket ha avuto un tale successo superando i 3 miliardi di dollari scommessi solo sulle presidenziali statunitensi che non credo casualmente è stato autorizzato proprio qualche settimana prima delle elezioni un concorrente regolamentato negli Stati Uniti: Kalshi. Per la prima volta nella storia è stato quindi possibile scommettere legalmente sull’esito delle elezioni statunitensi (e nella pratica in tutto il mondo).

Polymarket è stata infatti multata nel 2022 negli USA per aver fatto trading di derivati senza autorizzazione e da allora ha raggiunto un accordo per geo-bannare gli utilizzatori dagli Stati Uniti (ma se qualcuno sa come acquistare un USDC tendenzialmente sa usare una VPN dato che non serve rivelare la propria identità per usare il servizio).

I sondaggi non hanno nemmeno 100 anni (ne ho parlato nel mio libro) e stanno per essere superati per affidabilità dai mercati predittivi (non ancora dato che il cambio di probabilità a favore di Trump si è scoperto essere dovuto ad un singolo investitore francese che ha scommesso 50 milioni di dollari) visto che la maggior parte dei sondaggi tradizionali davano in vantaggio la Harris.

La vera innovazione di Polymarket è che non c’è nessuna persona che autorizza i pagamenti o definisce i prezzi delle scommesse. È un sistema peer-to-peer senza commissioni (per ora). L’unico requisito è possedere USDC (una criptovaluta ancorata per valore al dollaro). Il modello fa sì che non ci sia un vantaggio nel sostenere un mercato piuttosto che un altro.

Questo modello è alla base di quello assicurativo oggi limitato solo più dalla questione regolatoria. Credo vedremo quindi una evoluzione importante in questo senso a partire dai mercati meno regolati. Banalmente è già possibile su Polymarket crearsi la propria scommessa su un evento.