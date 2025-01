L’AI cambia l’Ecommerce

L’86% delle aziende pensa che l’AI trasformerà il proprio business. Questo uno dei dati dell’ultimo rapporto del World Economic Forum sul futuro del lavoro.

Lo studio è ottimista sul numero di impiegati netti che prevede aumenteranno per il 2030, ma vedendo oltre un quinto della popolazione lavorativa cambiare lavoro nell’arco di 5 anni.

Le ricerche concordano su una questione fondamentale: l’AI cambierà il modo in cui lavoriamo e nel quale funzionano le aziende.

Per questo motivo abbiamo voluto approfondire cosa succederà al mondo dell’Ecommerce andando ad indagare ogni processo aziendale con 32 approfondimenti specifici su strategie e strumenti utilizzabili.

Lo abbiamo fatto con un corso nel quale abbiamo messo oltre 20 anni di esperienza sul mondo dell’Ecommerce.

Se il cambiamento è in corso saranno le aziende in grado di gestire il cambiamento del modello di business e le persone ad acquisire i nuovi skill gli unici a non dover temere il cambiamento in corso.

Da questo link potete accedere a tre moduli gratuiti del corso: https://aicommerce.ecommerceitalia.info/