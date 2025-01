Il fatturato per dipendente supera il milione con l’AI nell’Ecommerce?

Il fatturato per dipendente sta diventando la nuova metrica dell’automazione di un’azienda.

Se fino ad oggi le differenze significative erano tra settori (pensate alla differenza tra un’azienda energetica e una manifatturiera), oggi si stanno vedendo sempre più differenze tra aziende che hanno deciso di innovare e quelle che sono rimaste a guardare. Qualche anno fa avevamo chiamato le aziende innovatrici “Smartcompany” ed erano emersi alcuni player sigificativi come Netflix e Uber che avevano completamente cambiato le regole del gioco nel proprio settore.

Ora con gli strumenti di AI disponibili per tutti, la trasformazione si sta allargando.

Nel mondo dell’Ecommerce Shein forse è uno degli esempi più significativi. Rispetto al suo competitor ha un fatturato di 6 volte per dipendente pari a 2 milioni di dollari rispetto ai comunque considerevoli 344k di Inditex (Zara per intenderci). Il segreto di Shein è mettere 7 mila nuovi prodotti al giorno studiati e progettati con l’AI, senza possedere le fabbriche di produzione né la logistica, i prezzi bassi fanno sì che anche i resi siano quasi inesistenti perché non vale la pena restituirli per il cliente. Quello che fino ad oggi hanno potuto fare solo le aziende con grandi capitali, è disponibile a tutte le PMI. Vedremo quindi durante il 2025 gli Ecommerce che vinceranno la sfida dell’AI superare l’asticella del milione di fatturato per dipendente. In questo video (se seguite questo link lo vedete gratuitamente) ho mappato i principali processi che nell’Ecommerce si possono già automatizzare con l’AI.