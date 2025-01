Corso AI-Commerce

L’Intelligenza Artificiale ha un impatto ormai tangibile. Oggi le aziende si trovano di fronte alla scelta se essere quelle che hanno adottato la tecnologia o quelle che hanno aspettato troppo. La vera differenza sta nella velocità. L’economia italiana vedrà un +8% annuo previsto di aumento del PIL in Italia dovuto all’AI entro il 2030. Non tutte le aziende ne beneficeranno, ma solo quelle che decideranno di investire in questa direzione.

Nel nostro nuovo corso pubblicato oggi e organizzato in 32 moduli potrai scoprire le potenzialità dell’AI per l’Ecommerce e gli impatti di produttività, definire le strategie di utilizzo in azienda, individuare gli strumenti a tua disposizione e come utilizzarli al meglio, come preparare i dati e i sistemi per massimizzarne l’impatto sul mercato riducendo al minimo i rischi.

Per vedere in anteprima gratuita alcuni moduli e accedere al corso seguite questo link: https://aicommerce.ecommerceitalia.info/

#ai #ecommerce #strategy