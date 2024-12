Bitcoin a 100 mila dollari è un tetto o un trampolino?

Il Bitcoin ha superato la soglia psicologica dei 100 mila dollari di valore.

Molti oggi si stanno chiedendo se è il massimo o un nuovo trampolino.

Per capirlo ho controllato le metriche principali dell’andamento storico. Queste indicano una crescita ancora da venire, tranne un indicatore che segnala che quasi tutti (99%) i detentori sono in profitto che di per sé spinge a vendere. Queste metriche tuttavia si basano sull’economia dei tulipani, o quella dell’oro se volete: quanto le persone credono che aumenterà e quanto questo fatto farà sì che si auto-avveri la previsione stessa.

I principali indicatori:

1- Rainbow analysis sui cicli del Bitcoin

Siamo in fase “Accumulate”

2- Le vendite dei detentori storici (HODL Waves)

Ad oggi i detentori storici sono ancora in fase di accumulo/mantenimento

3- Prezzo di mercato vs. Costo di produzione del Bitcoin (Puell Multiple)

0,96 a fine novembre

Storicamente deve superare il 3 per iniziare la discesa

(anche se storicamente è anche sceso il valore massimo di riferimento)

4- Prezzo di acquisto rispetto all’attuale da parte di tutti i detentori (MVRV Z-Score)

3,05 a fine novembre

In passato ha dovuto superare 7 prima di scendere

5- Il numero di persone che hanno comprato a meno del valore attuale (Percent Supply in Profit)

99,35% a inizio dicembre

Questo è uno dei pochi indicatori che indica che molti potrebbero iniziare a vendere.

6- Il profitto che ottiene chi sta vendendo. (aSOPR)

4% a inizio dicembre

Se si superano profitti medi del 10% è probabile che il prezzo del Bitcoin scenda.

Dal punto di vista politico sta per succedere qualcosa di molto importante. Trump ha infatti confermato il suo sostegno alla criptovaluta indicando a capo della SEC statunitense Paul Atkins. Questa è una vera rivoluzione perché finora la SEC ha perseguito tutti i principali operatori e marketplace di criptovalute, mentre Atkins è da sempre a favore di questa rivoluzione. Probabilmente vedremo una nuova apertura sulla tokenizzazione degli asset di borsa, degli smart contract e quindi anche un impatto sul valore del Bitcoin.

Queste sono opinioni personali e non consigli di investimento.

Fate le vostre ricerche prima di investire.