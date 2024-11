Shopify entra in Perplexity. L’AI trasformerà l’Ecommerce che conosciamo?

L’Intelligenza Artificiale sarà il nostro personal shopper con il quale potremo dialogare e al quale potremo delegare i nostri acquisti. Da qualche giorno Perplexity ha avviato un servizio assieme a Shopify per permettere la ricerca tra tutti i prodotti degli store che utilizzano la nota piattaforma software per vendere online. Molti pensano agli LLM come i futuri competitor dei motori di ricerca, ma la realtà è che non ci daranno solo contenuti, ma la risoluzione stessa dei nostri bisogni tramite azioni. Dialogare con un oggetto di AI permetterà a questi strumenti di anticipare le nostre esigenze e avere accesso alle soluzioni. Se il futuro del commercio elettronico sarà l’interazione con un agente AI, questa mossa permette ai merchant presenti su Shopify di essere presenti tra le alternative scelte. Vedo questo come un primo passo ad una trasformazione epocale del commercio elettronico dove saranno gli agenti AI a gestire le nostre esigenze senza la necessità dell’esistenza del concetto di sito ecommerce.

La concentrazione sempre maggiore dell’accesso al commercio è in corso. E per chi pensasse che questo possa essere un concorrente di Alexa+Amazon ricordo che uno dei principali finanziatori di Perplexity è proprio Jeff Bezos.