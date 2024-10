IDC stima l’impatto dell’AI in 3,5% del PIL globale del 2030.

Ma soprattutto ogni euro speso in AI genererà 4,6 euro nell’economia globale in termini di effetti indiretti e indotti. Sta a noi decidere quanto investire in questo ambito. Non penso ci siano molti altri settori con moltiplicatori così alti.