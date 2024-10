Il Costo Europa per l’AI

Molti oggi stanno testando le nuove funzionalità di ChatGPT, Advanced Voice, che riesce a interagire a voce intercettando le sfumature di emozioni nel nostro parlato.

Da quest’estate molte aziende stanno utilizzando l’ultimo modello Llama opensource intermodale di Meta.

Queste persone e aziende hanno tutte una caratteristica comune: non si trovano in Europa.

Sia OpenAI che Meta hanno visto un blocco nella nuova regolamentazione europea ed hanno limitato quindi la distribuzione di queste tecnologie.

In particolare il riconoscimento delle emozioni è stato espressamente vietato in Europa se non per motivi medici.

Credo che prevenire l’utilizzo di sistemi senza avere modo di vederne le potenzialità (o anche i possibili problemi) rallenterà lo sviluppo europeo e ci renderà clienti e non imprenditori di questa nuova rivoluzione tecnologica portata dall’AI.