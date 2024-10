Debate per il Futuro: Scuola, Imprese e Istituzioni a Didacta 2024

Dal 16 al 18 ottobre 2024, presso la Nuova Fiera del Levante di Bari, si svolgerà la Fiera Didacta Italia, un evento cruciale per l’innovazione nella didattica. Al suo interno prenderà vita “Debate per il Futuro”, un progetto ambizioso curato da Camelot che mira a connettere scuole, istituzioni e imprese su tematiche cruciali come l’imprenditorialità responsabile, l’educazione finanziaria e digitale, la cittadinanza attiva e lo sviluppo sostenibile.

Il progetto utilizza il Debate, una metodologia didattica coinvolgente ed efficace, che permette a studenti e docenti di discutere e riflettere su questioni di grande rilevanza. Tra i protagonisti, si annoverano importanti soggetti promotori come Hubruzzo – Fondazione Industria Responsabile, OLI – Adriano Olivetti Leadership Institute e SEI Sannio, oltre al supporto scientifico di ASviS, la Società Nazionale Debate Italia e Debate Italia.

L’iniziativa inoltre è patrocinata da Confindustria Canavese, Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani e dalla Fondazione Adriano Olivetti.

Sarà un’occasione unica per approfondire il valore della cittadinanza attiva e per comprendere come le competenze del futuro possano essere sviluppate attraverso strumenti innovativi.

Un Programma Ricco di Opportunità

Le attività si svolgeranno su 27 sessioni formative, suddivise in seminari, workshop e dibattiti regolamentati dal vivo (Live Debate).

Ecco il programma completo con i dettagli delle singole sessioni: