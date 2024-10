Debate per il Futuro: Innovazione e Formazione a Didacta 2024

La Fiera Didacta Italia 2024, in programma dal 16 al 18 ottobre presso la Nuova Fiera del Levante di Bari, ospiterà il progetto “Debate per il Futuro,” curato da Camelot e sostenuto da importanti patrocini di Fondazione Olivetti, Asvis e Confindustria Canavese, Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani che arricchiscono l’evento. Grazie al supporto di queste organizzazioni, l’evento avrà una dimensione ancora più significativa.

L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) gioca infatti un ruolo cruciale nel promuovere i Goal di Sviluppo Sostenibile (SDGs), sottolineando l’importanza di educare le nuove generazioni su tematiche di sostenibilità, imprenditorialità e cittadinanza attiva. Allo stesso modo, Confindustria Canavese, Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani supportano il progetto per favorire la connessione tra scuole, istituzioni e imprese, evidenziando l’impegno nel promuovere la cultura imprenditoriale e la collaborazione. Il contributo della Fondazione Adriano Olivetti arricchisce ulteriormente l’iniziativa, contribuendo a formare competenze fondamentali per il futuro delle nuove generazioni.

Inoltre ASviS e Confindustria saranno protagonisti all’interno alla Fiera Didacta Italia 2024 a Bari con i seguenti appuntamenti: