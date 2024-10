Debate a scuola: Gli appuntamenti con SNDI, Debate Italia e Hubruzzo a Didacta 2024

Dal 16 al 18 ottobre 2024, la Fiera Didacta Italia ospiterà il progetto “Debate per il Futuro” – curato da Camelot – che punta a promuovere il dibattito su temi cruciali come cittadinanza attiva, imprenditorialità responsabile e educazione finanziaria. Società Nazionale Debate Italia, Debate Italia e Hubruzzo – Fondazione Industria Responsabile avranno un ruolo centrale, offrendo diverse sessioni per studenti e docenti sul tema del Debate come strumento didattico.

Ecco il programma con i dettagli delle singole sessioni:

16 OTTOBRE 2024

Progettare percorsi di educazione civica attraverso il Debate – orario: 12:00 – 12:30

Relatore: Rosa Carnevale, Società Nazionale Debate Italia – Prenotati qui

Relatore: Marco Bianchi, Formatore Debate Italia – Prenotati qui

Relatore: Massimo Palumbo, Formatore Debate Italia – Prenotati qui

17 OTTOBRE 2024

Live Debate tra studenti: “La Singolarità Tecnologica e il Futuro dell’Umanità” – orario 10:00 – 11:00

Moderatore: Massimo Palumbo, Società Nazionale Debate Italia – Prenotati qui

Relatore: Società Nazionale Debate Italia – Prenotati qui

Relatore: Società Nazionale Debate Italia – Prenotati qui

Relatore: Società Nazionale Debate Italia – Prenotati qui

18 OTTOBRE 2024