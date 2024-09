Può esistere una scuola senza insegnanti?

Può esistere una scuola superiore senza insegnanti carne e ossa? La Gran Bretagna lo sta per scoprire. La scuola privata di Londra David Game College sta aprendo la prima classe di 20 alunni per quattordicenni che avranno a disposizione sistemi di intelligenza artificiale e di visori di realtà virtuale. Le lezioni sono personalizzate per ogni studente.

A fare da supporto almeno per il primo anno ci saranno tre tutor per ogni classe che aiuteranno i ragazzi a interagire con la tecnologia.

L’école 42 è un progetto nato in Francia e già portato in Italia dalla Luiss dedicato ai maggiorenni che vogliono imparare a programmare. Anche in questo caso non ci sono lezioni frontali e inoltre i corsi sono gratuiti.

Il metodo applicato in Gran Bretagna non è nuovo, ma è la prima volta che si utilizza per ragazzi così giovani, si utilizzano agenti AI e viene utilizzato anche per corsi di materie umanistiche.

Ogni rivoluzione parte dal primo esperimento. La domanda che molti si pongono è se avrà successo o se il miglior utilizzo dell’AI sarà nel tutoraggio personalizzato e non nelle lezioni.

In un modo o nell’altro immagino lo scopriremo molto presto.