L’Argentina attiva Minority Report?

Minority report è arrivato in Argentina. Il nuovo presidente Javier Milei ha creato un’unità governativa dedicata all’Intelligenza Artificiale applicata alla Sicurezza che progetterà “algoritmi di apprendimento automatico per analizzare i dati storici sulla criminalità per prevedere i crimini futuri”.

La profilazione preventiva porterà probabilmente le persone ad autocensurarsi e non fare azioni o scrivere testi che possano portare l’algoritmo a pensare che possano essere futuri criminali.

Il centro argentino per la libertà di espressione e accessibilità segnala che in passato ha portato a profilare accademici, giornalisti, politici e attivisti.

L’AI governativa è forse l’uso più pericoloso di questa tecnologia.