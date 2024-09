Il futuro dell’economia UE

Regimi sandbox per AI

. Finanziarie e fornire accesso ai supercomputer europei alle aziende AI meritevoli alle quali concedere un regime leggi sandbox per non regolare troppo presto questo settore. Concordo pienamente visto che oggi il “cost of Europe” per le aziende che vogliono investire in AI sono proprio le leggi troppo restrittive su tecnologie non ancora mature, motivo per il quale il 60% delle aziende lo vede come un limite per poter investire in Europa.