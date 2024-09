I gemelli digitali delle comunità per prevedere l’impatto delle leggi?

Cosa faranno tante Intelligenze Artificiali che dovessero convivere tra loro? La risposta potremmo iniziare ad averla dal Project SID.

I risultati fanno riflettere: quando mille agenti AI sono programmati per attività di lungo termine e per interagire e collaborare tra di loro in un ambiente di Minecraft, emergono proprietà emergenti tipiche delle comunità umane. Nella simulazione la comunità AI ha identificato uno strumento di pagamento per facilitare gli scambi e identificato un luogo per gestire le compravendite.

Sono emersi anche comportamenti tipici di villaggio e quando ad esempio scomparivano degli abitanti, gli altri si sono attivati per cercarli.

La parte a mio avviso più interessante è la simulazione di voto su leggi valutando delle evoluzioni sociali in funzione di fatti che possono accadere. Ad esempio è stata fatta una simulazione di quali leggi avrebbero votato dopo una vittoria di Trump e di Harris.

Quando queste simulazioni diverranno più accurate sarà forse possibile creare dei gemelli digitali di un’intera comunità e valutare l’impatto di scelte politiche?