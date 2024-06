Possiamo ancora misurare l’intelligenza con il QI?

Abbiamo misurato l’intelligenza nell’ultimo secolo con uno strumento inventato da uno psicologo francese, Alfred Binet: il Quoziente Intellettivo. Dal primo test somministrato nel 1905 alla fine dello scorso secolo vigeva la legge di Flynn che aveva notato che era necessario rendere sempre più difficili i test di anno in anno perché migliorava l’intelligenza media delle persone. Le ragioni erano da attribuirsi soprattutto ad una migliore alimentazione e un percorso scolastico sempre più prolungato.

Ma questo oggi non è più vero. Dagli anni Novanta abbiamo iniziato a perdere qualche punto ogni decennio. A prima vista sembrerebbe che abbiamo raggiunto il nostro potenziale di intelligenza come specie.

Tuttavia è qualcosa di diverso che sta succedendo. Stiamo evolvendo la nostra intelligenza per lavorare con capacità computazionale e di memoria esterna al nostro cervello. Non ricordiamo più i numeri di telefono a memoria, non impariamo più la strada per una nuova destinazione, non facciamo più calcoli complessi a mente. Esistono i cellulari, i navigatori e i nostri pc per tutte queste attività.

La stessa cosa è già successa con le rivoluzioni industriali che hanno permesso di superare la necessità di ricorrere alla schiavitù prima e poi a limitare la richiesta di lavoro manuale successivamente. Ad inizio ‘900 era normale per i muratori sollevare 100 Kg di cemento, oggi ci siamo dati delle regole che i sacchi non possono pesare più di 25 Kg. Per pesi superiori possiamo ricorrere alle macchine.

Ci stiamo evolvendo, ma non come pensava Darwin.

