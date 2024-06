Il sindaco sarà artificiale?

Nove sindaci su dieci vorrebbero usare l’AI, ma solo il 2% la sta testando veramente.

I servizi che stanno potenziando sono soprattutto l’analisi dei dati, il servizio al cittadino e la scrittura di verbali e rapporti.

A limitare questa trasformazione viene citata soprattutto la mancanza di competenze, questioni di sicurezza e solo al terzo posto questioni di budget.

Il passaggio principale sarà quello dal focus sul risolvere i problemi a quello di predirli e prevenirli e di interagire con ogni singolo cittadino in modo personalizzato e simultaneo.

Sul primo ambito l’AI predittiva disponibile da qualche anno è già impiegata da Buenos Aires per ottimizzare la gestione della spazzatura, a Helsinki per ottimizzare il traffico, Cape Town per gestire il contrasto alla criminalità e da molte altre città per l’ottimizzazione di vari processi cittadini. Il punto di arrivo è probabilmente quello che ha fatto Singapore con il suo digital twin sul quale è possibile applicare tutte le analisi e simulazioni per testare nuovi algoritmi e applicazioni di AI.

Il fronte dell’AI generativa civica invece è ancora in fase di sperimentazione con alcuni primi esempi che ci annunciano la rivoluzione in arrivo. Ad esempio, Boti il chatbot di Buenos Aires è attivo già da qualche anno per interagire con il comune. Ma il metodo che sembra funzionare di più è quello di fornire a tutti i dipendenti comunali che lo vogliono accesso a motori di AI perché possano scoprire tutte le modalità di efficientamento del proprio lavoro. La città di Derby in UK che ha seguito questa strategia ha avuto un risparmio di costi di 200 mila sterline tramite l’uso di chatbot.

Quello che servirà al contempo sono politiche chiare di governance di tutti gli utilizzi interni al comune di sistemi AI, iniziando con l’individuare un responsabile AI nel comune e una autodichiarazione da parte di chiunque li stia utilizzando.

