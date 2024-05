Gli Algoritmi del Potere

Ho voluto scrivere un libro sull’impatto dell’Intelligenza Artificiale sulla società perché il 2024 è l’anno in cui per la prima volta la metà della popolazione mondiale andrà a votare in oltre 50 Paesi (India, Stati Uniti, Europa, Pakistan, Indonesia, Venezuela e molti altri) e genererà un cambiamento radicale dei governi nel mondo. Ma è anche il primo anno in cui l’Intelligenza Artificiale è realmente disponibile a tutti con delle funzionalità che non avevamo mai neanche immaginato.

L’unione di questi due fattori trasformerà non solo la politica, ma anche la società stessa. Negli ultimi mesi, abbiamo assistito a candidati che hanno vinto le elezioni dal carcere grazie a avatar che tenevano comizi al loro posto (es. Pakistan), a campagne elettorali interamente progettate dall’Intelligenza Artificiale (es. Argentina) e a sistemi di microprofilazione utilizzati per convincere singole persone a cambiare idea (es. Canada).

Siamo solo all’inizio di un cambiamento epocale.

Questo cambiamento radicale della tecnologia applicata alla società metterà in discussione lo stesso modello democratico rappresentativo che conosciamo. Ci costringerà a ripensare anche i diritti di cittadinanza digitale per garantire a tutti uguale accesso e protezione da questi nuovi strumenti che incideranno profondamente nell’economia e nel concetto di produttività tanto da rendere possibile il concetto di azienda miliardaria con un solo dipendente.

Negli ultimi vent’anni abbiamo già visto la politica e la società cambiare grazie ad un nuovo modo di utilizzare il digitale per una partecipazione diffusa e per un’informazione senza filtri. Ho avuto la fortuna di contribuire a creare quello che era diventato uno dei principali forze politiche italiane e di parlare con i principali protagonisti mondiali di questa rivoluzione digitale: dai candidati alle presidenziali statunitensi, a presidenti di Paesi pionieri nell’uso del digitale, fino a leader spirituali come il Dalai Lama. Ho voluto riportare le loro intuizioni e costruire su queste il percorso che stiamo per affrontare con l’arrivo dell’Intelligenza Artificiale nella società.

In un modo o nell’altro il Potere come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi non sarà più lo stesso.

Questo è il momento in cui decidere quale strada prenderà.

O lo farà qualcun altro al posto nostro.

<< Ne ho parlato nel mio libro: Gli Algoritmi del Potere. Come l'Intelligenza Artificiale riscriverà la politica e la società. (ed. Chiarelettere) >>