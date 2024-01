Vetrine dei negozi personalizzate per i passanti?

Le vetrine dei negozi cambieranno. L’allestimento statico e standard diventerà dinamico e personalizzato. Tommy Hilfiger ha aperto la strada con AI aumentata in alcuni dei suoi negozi nel mondo. Chi volesse testare la tecnologia sul proprio cellulare può scaricarsi l’app di demo.

O andare a Regent Street a Londra fino al 16 aprile.

Avevo già visto questo tipo di pubblicità. Ma in film come Minority Report (2002) dove le pubblicità dopo aver scansionato la retina faceva vedere prodotti personalizzati per il passante che in quel caso era Tom Cruise.

Forse ci basterà continuare a guardare i film di fantascienza per capire cosa verrà.