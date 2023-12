L’AI che contratta al mercato: la fine dell’Ecommerce che conosciamo?

L’intelligenza artificiale può contrattare per conto dei negozianti. Chiunque voglia aiutare a “svuotare il garage” può già sperimentare cosa vuol dire contrattare con una intelligenza artificiale su aigaragesale.com. L’AI per ora spedisce solo negli Stati Uniti, il sistema non ha alcun limite di prezzo sotto il quale non può andare se non quello del sistema di pagamento che richiede che siano almeno 50 centesimi; sta nell’abilità della persona a convincere la macchina a abbassare il prezzo.

Questi primi esperimenti ci fanno intendere le prossime evoluzioni del commercio online quando sia venditore che acquirente si affideranno ad una AI per contrattare sparirà quello che oggi conosciamo come commercio elettronico.