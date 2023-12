DEBATE A SCUOLA: PARTECIPA ALLO SCHOOL DAY ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Alla Camera dei Deputati il 19 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 13:30 si terrà uno School Day davvero speciale e interamente dedicato al Debate (o dibattito regolamentato).

L’ingresso è gratuito, ma è necessario iscriversi sulla piattaforma tefurma.

Il Debate è è già disciplina curriculare in molti Paesi nel mondo e in Italia si sta affermando come innovativa metodologia didattica grazie alla capacità di supportare gli studenti nello sviluppo di importanti soft skills: flessibilità, lavoro in team, ragionamento, capacità di parlare in pubblico e molto altro. Un “gioco” didattico con struttura e regole precise, tanto da prevedere veri e propri tornei internazionali.

Verranno approfonditi molteplici aspetti e sei studenti dell’Istituto Tecnico ed economico E.Tosi di Busto Arsizio si sfideranno in un vero e proprio dibattito regolamentato sulla seguente mozione: “Questa camera ritiene che l’AI nel contesto educativo più che aiutare l’apprendimento autonomo promuova la dipendenza tecnologica”.

L’ingresso allo School Day organizzato dall’Associazione Know K. CSR è previsto per le ore 9:00. Sono previste le seguenti sessioni formative:

IL DEBATE PER L’INNOVAZIONE DEL MODELLO SCOLASTICO METACOGNITIVO DEGLI STUDENTI dott. Giovanni Biondi (Professore all’Università Iul – pedagogia sperimentale)

COS’È IL DEBATE. QUAL È L’IMPATTO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL DEBATE prof. Matteo Giangrande (trainer, coach e giudice di DEBATE dal 2016 – Direttore della società Nazionale DEBATE ITALIA)

DEBATE, LO STATO DELL’ARTE E LE PROSPETTIVE FUTURE NELLE SCUOLE ITALIANE prof.ssa Amanda Ferrario (Dirigente scolastico dell’ITE Tosi di Busto Arsizio (MI) e presidente della rete di scuole italiane che adottano in via sperimentale il DEBATE metodologia di didattica sperimentale)

CITTADINANZA DIGITALE: COME LE TECNOLOGIE DIGITALI E L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERERANNO NUOVI DIRITTI dott. Davide Casaleggio (Esperto di architetture digitali per la partecipazione e il dibattito e Founder di Camelot)

TECNOLOGIE DIDATTICHE E DIBATTITO REGOLAMENTATO: COME POTENZIARE IL PENSIERO CRITICO E LE STRATEGIE METACOGNITIVE DEGLI STUDENTI dott.ssa Enrica Sabatini (PhD in Scienze con specializzazione in tecnologie didattiche e ideatrice del progetto Camelot Debate)

IL PERCORSO FORMATIVO NECESSARIO PER EROGARE, ESERCITARE E ORGANIZZARE IL DEBATE dott.ssa Anna Rita Venturino (training director)

Per partecipare è necessario iscriversi sulla piattaforma tefurma. Per tutti i docenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.