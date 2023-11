Pianta un Albero, Cambia il Mondo: Alberi per il Futuro 2023

Il mondo è in costante evoluzione, ma una cosa rimane costante: il nostro bisogno di un ambiente sano e sostenibile. Gli alberi svolgono un ruolo cruciale in questo processo, non solo donandoci bellezza e freschezza, ma anche contribuendo a plasmare il futuro del nostro pianeta.

A volte, i cambiamenti più significativi iniziano con un gesto apparentemente piccolo ma straordinariamente potente. Piantare un albero è uno di questi gesti. Ogni albero che cresce rappresenta una promessa di un mondo migliore, un mondo in cui la natura prospera e l’aria è più pulita.

L’edizione 2023 di Alberi per il Futuro sta per iniziare, e hai l’opportunità di farne parte. Partecipare è semplice, ma il suo impatto è enorme. Con il tuo aiuto, possiamo cambiare il corso delle cose e creare un futuro più verde e sostenibile.

Gli alberi non sono solo meraviglie della natura, sono anche veri e propri salvatori dell’ambiente. Assorbono anidride carbonica, producono ossigeno e aiutano a regolare il clima. Ogni albero piantato contribuisce a ridurre l’effetto serra e a preservare la biodiversità.

Non solo gli alberi migliorano la qualità dell’aria e la salute dell’ecosistema, ma hanno anche un impatto positivo sulla qualità della vita delle persone. Le città con abbondanza di alberi sono più fresche, meno inquinate e offrono spazi rigeneranti per vivere al meglio.

COME PARTECIPARE AD ALBERI PER IL FUTURO?

All’interno di questa cartella drive troverai tutti i materiali utili per organizzare l’iniziativa nella tua città. E’ inoltre disponibile un canale Telegram nel quale potrai trovare supporto ed incontrare e condividere l’attività con tutti i partecipanti della tua regione di appartenenza.

HAI ORGANIZZATO L’INIZIATIVA PER IL 2023 NEL TUO COMUNE

Se invece organizzato un evento nella tua città, compila questo form entro il 15 novembre 2023 alle ore 13. Il tuo evento apparirà sulla mappa interattiva del portale eventi di Rousseau, consentendo a tutti gli interessati di trovare l’iniziativa più vicina e partecipare tra il 18 e il 21 novembre.

