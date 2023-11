Alberi per il Futuro 2023: grazie a tutti!

Nei giorni scorsi mentre celebravamo la Giornata nazionale degli Alberi e il weekend dedicato ad Alberi per il Futuro, abbiamo riflettuto sull’importanza cruciale degli alberi nell’ambiente che ci circonda. Gli alberi, con la loro maestosità e la loro importanza per l’ecosistema, sono pilastri essenziali della nostra esistenza sulla Terra.

Anche quest’anno, abbiamo contribuito attivamente a diffondere e consolidare questa cultura, partecipando in modo concreto per dare un nuovo respiro al nostro Pianeta.

Le iniziative che si sono svolte nei giorni dal 18 al 21 novembre durante l’iniziativa Alberi per il Futuro 2023 sono state varie e ognuna di esse ha visto la piantumazione di uno o più alberi. Con passione e dedizione, abbiamo unito le forze per rinverdire i nostri territori.

Alberi per il Futuro, l’iniziativa fortemente voluta da Gianroberto Casaleggio e oggi portata avanti dall’Associazione a lui dedicata, è stata accolta con entusiasmo e partecipazione. Numerosi gruppi in tutta Italia si sono uniti a questa causa, dimostrando rispetto per l’ambiente e fiducia nel futuro. È stata un’occasione per rafforzare i valori del bene comune e dell’azione a favore della collettività.

Le iniziative si sono susseguite in questi giorni e hanno coinvolto diversi comuni: Agropoli, Arquà Polesine, Baronissi, Bari, Barcellona Pozzo di Gotto, Bassano Romano, Campagna, Front, Grosseto, Lazise, Latina, Marano di Napoli, Matera, Mercato San Severino, Napoli, Niscemi, Ostuni, Padula, Pomezia, Pozzuoli, Quartu Sant’Elena, Qualiano, San Giovanni Gemini, Taranto, Termoli, Treviso, Trento, Valenza.

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a rendere il nostro mondo un luogo migliore. La strada per un futuro sostenibile è lunga, ma insieme possiamo fare la differenza. Continuiamo a coltivare questa cultura dell’ambiente e a lavorare per il bene di tutti.

L’Associazione Gianroberto Casaleggio e l’Associazione Rousseau hanno promosso, come sempre, questa splendida iniziativa affinché tutti i cittadini possano schierarsi contro la deforestazione ed avere più verde all’interno della propria comunità.