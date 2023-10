Il doppiaggio AI cambierà l’industria del content?

Il doppiaggio automatico cambierà un settore intero. La velocità con la quale escono nuovi strumenti AI non ci permette di avere il tempo di capire quale impatto reale avranno, ma il doppiaggio AI cambierà radicalmente il settore del contenuto video.

La qualità della sincronizzazione labiale e del timbro della voce riprodotto in tutte le lingue non è solo una minaccia per l’industria dei doppiatori (in Italia ci sono oltre 2.500 attori della voce e nel mondo vale oltre 3 miliardi di dollari di fatturato), ma apre un mercato che era rimasto limitato solo ai grandi film che potevano aspirare un mercato internazionale.

La prima a beneficiarne sarà l’industria della formazione online. Se fino ad oggi era scomodo per molti dover cercare corsi in inglese, per tutti questi i corsi potranno essere seguiti nella propria lingua senza costi ulteriori (significativi) per chi li produce. Dall’altra parte tutti i produttori di contenuti locali nei mercati non anglofoni potranno iniziare a monetizzare i propri contenuti a livello internazionale. Ci sarà tuttavia una conseguenza immediata: la concorrenza. Su Udemy ad esempio esistono 2.400 corsi di Python, i 30 corsi presentati in lingua italiana hanno ovviamente un vantaggio sul mercato italiano, ma cosa succederà quando tutti e 2.400 corsi potranno essere seguiti in italiano? Il mercato si restringerà a livello internazionale premiando altre qualità e non più la localizzazione.

L’industria cinematografica non avrà benefici significativi dal punto di vista dei costi dato che le poche decine di migliaia di euro che pagano a film non fa la differenza sul business plan complessivo. Ci sarà tuttavia un beneficio legato alla qualità dei film che vedranno gli attori avere un movimento di labbra perfetto in qualunque lingua e anche nella velocità delle traduzioni riducendo le opportunità del pirataggio dei film che spesso approfitta di questo delay tra pubblicazione nei diversi Paesi. Già nel 2020 Netflix, Disney e Warner Bros avevano investito in AI per migliorare le traduzioni, i recenti salti in avanti tecnologici probabilmente vedranno queste aziende in prima fila nel loro utilizzo.

Come in ogni rivoluzione di automazione il mercato si espanderà anche a contesti ritenuti troppo costosi da gestire. Sarà possibile ad esempio vedere dei film nei vari dialetti, proteggendoli dall’estinzione.

L’industria del marketing e della comunicazione vedrà un’accelerazione sui social media che potranno essere canali automaticamente localizzati.

Oggi chi vuole tradurre i propri video lo può fare con molti strumenti come Heygen.com, PaperCup.com, Tovid.ai, Rask.ai, Dubverse.ai. In futuro sarà probabilmente direttamente la piattaforma di pubblicazione o distribuzione a offrire il servizio come sta già facendo YouTube.