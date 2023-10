Alberi per il Futuro 2023: registra la tua iniziativa!

Il 21 novembre, Giornata Nazionale degli Alberi, si avvicina e con essa l’iniziativa Alberi per il Futuro. Anche quest’anno, saremo in prima linea per promuovere l’importanza di prendersi cura dell’ambiente che ci circonda.

Nelle scorse settimane abbiamo esplorato come pianificare l’iniziativa “Alberi per il Futuro” per il 2023 nei nostri territori. Ora, per assicurare la massima partecipazione, è il momento di condividere tutti gli eventi tramite il portale eventi di Rousseau.

Se hai organizzato un evento nella tua città, compila questo form entro il 15 novembre 2023 alle ore 13. Il tuo evento apparirà sulla mappa interattiva del portale eventi di Rousseau, consentendo a tutti gli interessati di trovare l’iniziativa più vicina e partecipare tra il 18 e il 21 novembre. Non perdiamo questa occasione per rendere il nostro mondo più verde e sostenibile.

COSA ASPETTI? COMPILA IL FORM E REGISTRA LA TUA INIZIATIVA.

DICCI QUANTI ALBERI PIANTERAI, QUANDO E DOVE.

Se invece non hai ancora organizzato l’evento, attivati anche tu!

All’interno di questa cartella drive troverai tutti i materiali utili per organizzare l’iniziativa nella tua città. E’ inoltre disponibile un canale Telegram nel quale potrai trovare supporto ed incontrare e condividere l’attività con tutti i partecipanti della tua regione di appartenenza.

Se desideri sostenere Alberi per il Futuro, puoi farlo da qui:

SOSTIENI ALBERI PER IL FUTURO