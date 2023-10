Alberi per il Futuro 2023: Contribuisci a un Futuro Verde!

Dal 18 al 21 novembre 2023, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, si terrà l’edizione 2023 di Alberi per il Futuro. Questa straordinaria iniziativa, nata nel 2015 grazie alla passione di Gianroberto Casaleggio, continua ad essere portata avanti grazie all’impegno dell’Associazione Gianroberto Casaleggio in collaborazione con Rousseau.

PERCHÉ GLI ALBERI SONO COSÌ IMPORTANTI?

Gli alberi svolgono un ruolo cruciale nella protezione del nostro ambiente. Ogni albero assorbe circa 15 kg di CO2 all’anno, contribuendo in modo significativo a mitigare i cambiamenti climatici. Inoltre, producono ossigeno essenziale per la nostra sopravvivenza. Ma non è tutto, gli alberi agiscono anche come “depuratori” naturali, migliorando la qualità dell’aria che respiriamo.

La presenza di alberi nelle comunità urbane è fondamentale per ridurre il surriscaldamento delle città, creando oasi di freschezza che rendono gli ambienti urbani più confortevoli per i residenti. Inoltre, gli alberi giocano un ruolo cruciale nella conservazione del suolo, proteggendolo dall’erosione e garantendo la stabilità degli ecosistemi urbani. La loro influenza positiva sull’ambiente urbano è innegabile e contribuisce a promuovere uno stile di vita più sostenibile e salutare per tutti.

COME SI PUO’ CONTRIBUIRE SUL PROPRIO TERRITORIO?

Ecco alcuni suggerimenti per organizzare al meglio l’evento nel tuo territorio.

All’interno di questa cartella drive sono disponibili tutti i materiali utili: un vademecum che possa essere di aiuto per orientarsi nei vari passaggi organizzativi, un kit grafico per poter comunicare e diffondere al meglio l’evento e la modulistica necessaria per gestire nel migliore dei modi l’iniziativa.

Il primo passo è chiedere l’autorizzazione al tuo Comune, utilizzando il modulo fac-simile disponibile nella cartella condivisa.

Partecipa attivamente: se desideri organizzare l’iniziativa nel tuo territorio, unisciti al canale Telegram di Alberi per il Futuro. Troverai informazioni utili e potrai condividere le migliori pratiche con partecipanti da tutta Italia.

COME SOSTENERE ALBERI PER IL FUTURO?

Se desideri sostenere Alberi per il Futuro, puoi farlo da qui:

SOSTIENI ALBERI PER IL FUTURO