Alberi per il Futuro 2023: Unisciti a noi!

Dal 18 al 21 novembre 2023, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, Alberi per il Futuro farà il suo ritorno. Questa iniziativa, nata nel 2015 e fortemente voluta da Gianroberto Casaleggio, ha già permesso di piantare migliaia di alberi nelle nostre città, contribuendo alla riforestazione urbana e migliorando le condizioni ambientali dei nostri spazi di vita.

Gli alberi svolgono un ruolo cruciale per la nostra salute e l’ambiente. Ogni albero assorbe circa 15 kg di CO2 e produce ossigeno sufficiente per 2,5 persone. Inoltre, fungono da “depuratori” naturali, migliorando la qualità dell’aria che respiriamo. La forestazione urbana aiuta a mitigare il surriscaldamento delle città e preserva il suolo, evitando l’erosione.

La piantumazione di alberi è un atto di amore per la natura e per le generazioni future. Gli alberi rappresentano la speranza di un ambiente più sano e un futuro migliore per tutti noi.

Anche quest’anno, l’Associazione Gianroberto Casaleggio, in collaborazione con Rousseau, continua a promuovere questa iniziativa ambientale.

Per fornire a tutti i cittadini le informazioni e il supporto necessari per organizzare la piantumazione degli alberi nelle loro città, abbiamo previsto un incontro formativo online che si terrà il 28 settembre alle ore 20, e i dettagli saranno inviati a chi compilerà il form entro il 25 settembre alle ore 13.

COME PARTECIPARE A ALBERI PER IL FUTURO?

Se desideri organizzare l’iniziativa nella tua città o semplicemente partecipare all’evento più vicino a te il 18, 19, 20 o 21 novembre 2023, compila il seguente form entro il 25 settembre alle ore 13 e partecipa all’evento di formazione online che fornirà loro tutte le informazioni necessarie per svolgere le attività e coinvolgere i cittadini del territorio.

COME SOSTENERE ALBERI PER IL FUTURO?

Se desideri sostenere Alberi per il Futuro, puoi farlo da qui:

SOSTIENI ALBERI PER IL FUTURO