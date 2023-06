Rousseau, un esempio di partecipazione: l’evento della Fondazione Feltrinelli

Rousseau è stato un laboratorio di partecipazione unico al mondo. Ancora oggi – con il suo record mondiale di voto online in un unico giorno e con il premio di migliore piattaforma al mondo per l’impatto nel 2021 – è oggetto di studio e di dibattito.

Alle ore 15:00 il team di Rousseau parteciperà al “We the people. The rise of Citizens’Voices”, un percorso di confronto internazionale organizzato dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli sul ruolo delle piattaforme digitali come strumento di engagement dei cittadini all’interno delle arene deliberative.

Inoltre, saranno presenti altri esperti di democrazia partecipativa e deliberativa: Tiago Carneiro Peixoto (World Bank) Sophie Guillain (Res Publica) e Pari Esfandiari, (Global TechnoPolitics).

