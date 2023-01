Come i cittadini conquisteranno il potere con le piattaforme digitali

Alle elezioni politiche del 2022 una persona su tre ha deciso di non votare e in un sondaggio pre-elezioni 8 persone su 10 hanno dichiarato di non fidarsi della classe politica.

Il quadro appare chiaro: il meccanismo di delega tra eletto ed elettore si è vistosamente incrinato.

Il sistema è in crisi e la democrazia rappresentativa sembra essere ormai anacronistica in una società dove le tecnologie consentono ai cittadini una partecipazione diretta, attiva e determinante.

Pertanto la domanda che ci si pone è: può esistere oggi una forma di democrazia diversa da quella che conosciamo attraverso la quale i cittadini possano far sentire la propria voce?

Sì, l’opportunità esiste e ha un nome: i Parlamenti Orizzontali.

Ne ho parlato al TEDx di Genova, qui l’intervento integrale.