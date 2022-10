Il nuovo impressionismo dopo l’intelligenza artificiale nell’arte

L’impressionismo nacque a seguito dell’invenzione della fotografia. La tecnica aveva superato l’uomo nell’arte del riprodurre il reale in modo più realistico possibile. L’uomo cambiò quindi le regole dell’arte e inventò un nuovo campo da gioco non inseguendo più la perfezione della riproduzione, ma le sensazioni che genera il rappresentato.

Oggi l’arte umana che conosciamo è di nuovo alla mercé della tecnica. Dall-e è l’esempio più famoso oggi di creazione d’arte da parte dell’Intelligenza Artificiale (AI). Nella sua versione limitata aperta al pubblico Crayon è possibile riprodurre qualunque cosa descritta in testo con lo stile d’arte scelto, ad esempio come sarebbe una scultura della Monna Lisa in mezzo ad una piazza? O come sarebbe se fosse riprodotta da parte di Banksy?

Dall’altra parte anche la scrittura ha visto un’evoluzione importante con l’AI. E’ sufficiente indicare il tema sul quale scrivere e GPT-3 redige un articolo sull’argomento.

L’unione di questi sistemi di AI di grafica e di scrittura oggi permette di arrivare a nuovi livelli di creatività fino ad oggi di competenza dell’uomo, ad esempio creare libri per bambini (es. Se volete leggere una storia AI di Aladino e Pikachu che sconfiggono assieme le forze del male la potete leggere qui, oppure potete crearne una nuova con altri ingredienti.

Anche nei lavori creativi come in quelli manuali ci ritaglieremo il ruolo di dare indicazioni alle macchine? O ci inventeremo nuove forme di creatività come fecero gli impressionisti?

P.S.: Immagine generata con l’intelligenza artificiale Dall-e