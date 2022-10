Alberi per il Futuro 2022: l’importanza della forestazione

Al giorno d’oggi per aumentare la qualità della vita di chi vive nei nostri centri urbani è fondamentale poter contare su un maggior numero di alberi.

La forestazione urbana infatti è un processo fondamentale che contribuisce a migliorare le condizioni ambientali delle comunità cittadine. Ogni albero assorbe intorno ai 15 kg di CO2 e produce ossigeno per 2,5 esseri umani. Ma non solo, la forestazione urbana contribuisce all’abbassamento delle temperature e previene il consumo del suolo.

Il 19, 20 e 21 novembre 2022, in occasione della giornata nazionale degli alberi, tornerà Alberi per il Futuro, l’iniziativa fortemente voluta da Gianroberto Casaleggio e che, dal 2015, ha consentito di piantare migliaia e migliaia di alberi nelle nostre città e che anche quest’anno sarà portata avanti dall’Associazione Gianroberto Casaleggio e Rousseau.

STAI ORGANIZZANDO ANCHE TU L’INIZIATIVA NEL TUO COMUNE, COSA ASPETTI?

COMPILA IL FORM E DICCI QUANTI ALBERI PIANTERAI, QUANDO E DOVE.

E’ fondamentale essere in prima linea a tutela dell’ambiente che ci circonda. Gli effetti benefici di un numero maggiore di alberi sono ormai noti e riconosciuti su più fronti: assorbono anidride carbonica e ci danno ossigeno, depurano l’aria dagli inquinanti, proteggono il suolo dagli eventi meteorologici estremi e lo mantengono fertile, tutelando la biodiversità.

Piantare alberi in città significa avere a cuore il proprio territorio e fare qualcosa di concreto per valorizzarlo, rendendolo un posto migliore per tutti.

COME ORGANIZZARE NEL PROPRIO COMUNE ALBERI PER IL FUTURO?

All’interno di questa cartella drive troverai tutti i materiali utili per organizzare l’iniziativa nella tua città. E’ inoltre disponibile un canale Telegram nel quale potrai trovare supporto ed incontrare e condividere l’attività con tutti i partecipanti della tua regione di appartenenza.

Se vuoi sostenere il progetto Alberi per il Futuro puoi farlo da qui:

SOSTIENI ALBERI PER IL FUTURO