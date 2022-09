Alberi per il Futuro 2022: Partecipa anche tu!

Il 19, 20 e 21 novembre 2022, in occasione della giornata nazionale degli alberi, tornerà Alberi per il Futuro.

Dal 2015, l’iniziativa, fortemente voluta da Gianroberto Casaleggio, ha consentito di piantare migliaia e migliaia di alberi nelle nostre città contribuendo alla riforestazione urbana per migliorare le condizioni ambientali dei nostri spazi di vita.

Ogni albero assorbe intorno ai 15 kg di CO2 e produce ossigeno per 2,5 esseri umani. Ma non solo. La forestazione urbana contribuisce all’abbassamento delle temperature e previene il consumo del suolo.

Pertanto anche quest’anno l’Associazione Gianroberto Casaleggio in sinergia con Rousseau non poteva che continuare sulla strada dell’impegno ambientale e farsi nuovamente promotrice dell’iniziativa.

Affinché tutti i cittadini che vogliano partecipare possano ricevere tutte le informazioni necessarie e il supporto per organizzare la piantumazione nella propria città, non mancherà il consueto incontro formativo per condividere modalità; strumenti e soprattutto l’impegno comune in favore del nostro domani.

COME PARTECIPARE AD ALBERI PER IL FUTURO?

Se vuoi organizzare l’iniziativa sul tuo territorio o, semplicemente, partecipare il 19, 20 e 21 novembre all’evento più vicino a te, compila entro il 16 settembre alle ore 15 questo form.

Tutti coloro che avranno dato disponibilità come organizzatori di Alberi per il Futuro nella propria città, saranno invitati ad un incontro online di formazione che consentirà loro di avere tutte le informazioni necessarie per svolgere le attività e gli strumenti per coinvolgere quanti più cittadini del territorio.

COME SOSTENERE ALBERI PER IL FUTURO?

Se vuoi sostenere Alberi per il Futuro puoi farlo da qui:

