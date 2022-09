Alberi per il Futuro 2022: Come organizzare l’iniziativa nel proprio Comune!

Il 19, 20 e 21 novembre 2022, in occasione della giornata nazionale degli alberi, si terrà l’edizione 2022 di Alberi per il Futuro. Iniziativa voluta fortemente sin dal 2015 da Gianroberto Casaleggio e portata avanti anche quest’anno dall’Associazione Gianroberto Casaleggio in sinergia con Rousseau.

Ecco alcuni suggerimenti per poter organizzare al meglio l’evento nel proprio territorio.

All’interno di questa cartella drive sono disponibili tutti i materiali utili: un vademecum che possa essere di aiuto per orientarsi nei vari passaggi organizzativi, un kit grafico per poter comunicare e diffondere al meglio l’evento e la modulistica necessaria per gestire nel migliore dei modi l’iniziativa.

Il primo passo che suggeriamo è di chiedere l’autorizzazione nel proprio Comune, attraverso il modulo fac-simile che troverai nella cartella condivisa.

COME PARTECIPARE AD ALBERI PER IL FUTURO?

Se si vuole organizzare l’iniziativa sul proprio territorio, è possibile aderire al canale telegram di Alberi per il Futuro, dove sono disponibili tutte le informazioni utili per partecipare e dove si potranno condividere le best practices sull’attività con tutti i partecipanti in tutta Italia.

COME SOSTENERE ALBERI PER IL FUTURO?

Se vuoi sostenere Alberi per il Futuro puoi farlo da qui:

SOSTIENI ALBERI PER IL FUTURO