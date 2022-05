SUM#06: il futuro del lavoro

Lo scorso 2 aprile, si è svolta la sesta edizione di SUM, l’evento annuale che come Associazione Gianroberto Casaleggio organizziamo in ricordo di Gianroberto Casaleggio e del suo pensiero visionario.

A SUM#06 si sono alternati oltre 15 relatori di primo piano per descrivere il futuro nelle sue diverse forme, osservandolo da diversi punti di vista. Durante l’evento infatti i vari relatori hanno affrontato i seguenti temi: pensare digitale, Il futuro della natura, il futuro dell’uomo, il futuro della salute, il futuro della democrazia ed il futuro del lavoro.

Durante #SUM06 sono intervenuti la presidente del forum della meritocrazia Maria Cristina Origlia e Mariano Corso, fondatore e responsabile scientifico dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, che intervistati da Stefano Vecchi hanno affrontato il tema del futuro del lavoro.

Gli ultimi 2 anni hanno portato ad un’accelerazione dello smart working nei luoghi di lavoro, ma questo processo è partito molti anni fa. Da oltre 20 anni infatti che si parla di virtual workspace, dove lo spazio di lavoro non è fatto di mattoni ma di relazioni che attraverso il digitale possono travalicare i confini, non solo fisici, ma organizzativi. Come tutti i cambiamenti, anche quello della digitalizzazione del mondo del lavoro, è esponenziale e sarà sempre più impattante nelle nostre vite. L’obiettivo è che questa accelerazione favorisca la meritocrazia delle competenze.

