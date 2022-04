SUM#06: Un’Italia rinnovabile senza gas e carbone è possibile

Lo scorso 2 aprile, si è svolta la sesta edizione di SUM, l’evento annuale che come Associazione Gianroberto Casaleggio organizziamo in ricordo di Gianroberto Casaleggio e del suo pensiero visionario.

A SUM#06 si sono alternati oltre 15 relatori di primo piano per descrivere il futuro nelle sue diverse forme, osservandolo da diversi punti di vista. Durante l’evento infatti i vari relatori hanno affrontato i seguenti temi: pensare digitale, Il futuro della natura, il futuro dell’uomo, il futuro della salute, il futuro della democrazia ed il futuro del lavoro.

Durante #SUM06 è inoltre intervenuto l’economista Jeremy Rifkin, che ha parlato del tema dell’energia, divenuto centrale con l’invasione russa in Ucraina.

Jeremy Rifkin ha illustrato come stiamo passando dalla geopolitica dei combustibili fossili alla politica della biosfera basata sulle energie rinnovabili. Questo è un punto di svolta davvero fondamentale. Quindi la chiave qui è che ora dobbiamo abbandonare l’uso rimanente di combustibili fossili in Europa, negli Stati Uniti e in tutto il mondo. E dobbiamo farlo rapidamente.

Questo è un momento che determinerà il nostro futuro Se non facciamo questo passaggio rapidamente alle energie rinnovabili e alla terza rivoluzione industriale e a un’infrastruttura digitale, perderemo tempo prezioso. In Italia possiamo iniziare con il rendere rinnovabile la Sardegna che dovrà sostituire la centrale a carbone la cui chiusura è prevista per il 2025 senza la necessità di transitare dal gas.

Ascolta l’intervento integrale di Jeremy Rifkin sul Blog delle Stelle: