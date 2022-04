SUM06: Un nuovo caos mondiale, la geopolitica del digitale

Lo scorso 2 aprile, si è svolta la sesta edizione di SUM, l’evento annuale che come Associazione Gianroberto Casaleggio organizziamo in ricordo di Gianroberto Casaleggio e del suo pensiero visionario.

A SUM#06 si sono alternati oltre 15 relatori di primo piano per descrivere il futuro nelle sue diverse forme, osservandolo da diversi punti di vista. Durante l’evento infatti i vari relatori hanno affrontato i seguenti temi: pensare digitale, Il futuro della natura, il futuro dell’uomo, il futuro della salute, il futuro della democrazia ed il futuro del lavoro.

Durante #SUM06 è inoltre intervenuto il professor Aldo Giannuli, che intervistato da Francesco Vecchi ha affrontato il tema del futuro alla luce della guerra in Ucraina.

L’ordine mondiale che abbiamo conosciuto si sta modificando ed è da ricostruire.

Secondo il professor Giannuli è necessario governare i conflitti di idee che fino ad oggi è stato basato su una contrapposizione di due blocchi.

La pandemia sarebbe dovuta essere un collante per l’umanità, in realtà è stata utilizzata come lancia e scudo, virus e vaccino. Se l’ONU oggi è paralizzato dal veto quale può essere l’organismo mondiale di regolamentazione mondiale? Come può essere bandita ad esempio l’arma nucleare?

Rivedi l’intervento del professor Aldo Giannuli sul Blog delle Stelle: