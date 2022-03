La convenienza del cripto remittance spinge i sistemi tradizionali dal basso

Uno dei vantaggi delle valute digitali è la possibilità di spostarle con un costo quasi pari a zero indipendentemente dal luogo dove ci troviamo.

Per questo motivo hanno trovato grande spazio nei Paesi come la Nigeria o El Salvador dove molti emigrati mandano regolarmente soldi alle famiglie rimaste nel Paese. Oggi lo fanno tramite Bitcoin che permette di evitare i costi di transazione del sistema tradizionale che in media oggi sono del 6,30%.

Questo fenomeno ha ovviamente avuto un effetto nel calmierare i prezzi dei servizi di money transfer che sono arrivati a dimezzarsi nel giro degli ultimi dieci anni (per le transazioni digitali).

Dall’altra parte la convenienza per chi utilizza questo sistema a metà potrebbe non essere chiara. Infatti se chi riceve criptovalute poi le vuole cambiare in contanti tradizionali deve spendere la commissione per la conversione (2-4%) e viaggiare fino al Bancomat per ritirarli (con ulteriore commissione).

Per questo motivo la soluzione di El Salvador di adottare rendere utilizzabili direttamente le criptovalute per gli acquisti di tutti i giorni probabilmente è l’unica via per rendere realmente conveniente il sistema.