Il settore bancario reggerà la sfida della finanza distribuita?

Il settore bancario sta trovando il suo più pericoloso concorrente nella finanza decentralizzata.

Per la funzione tradizionale della tenuta dei conti e dei prestiti oggi esistono servizi come Compound che risulta oltre 5 volte più redditizio (e quindi scalabile) delle banche commerciali con i suoi $22 milioni di fatturato per dipendente.

Ma è la capacità di svolgere da exchange per gli asset più svariati che vede la differenza più eclatante. Oggi infatti questo ruolo viene infatti svolto dalle borse che hanno un fatturato per dipendente attorno al milione per dipendente. Alternative DeFi (Decentralized Finance = Finanza Decentralizzata) come Uniswap sfiorano i $40 milioni per dipendente.I servizi di brokerage come Metamask fatturano circa $5 milioni per dipendente. Gli asset management come Yearn $12 milioni per dipendente. DYDX per la gestione dei derivati sfiora i $10 milioni di dollari per dipendente. Infine i servizi assicurativi come Nexus Mutual sembrano invece molto simili dal punto di vista della redditività per dipendente, tuttavia aprono nuovi mercati delle come quello delle microassicurazioni.

I fondamentali delle varie aree di business bancarie tracciano già chiaramente la direzione che verrà imboccata per il futuro. Sarà interessante vedere se le banche cercheranno di cooptare le nuove realtà o di fargli una guerra regolatoria.