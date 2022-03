I tribunali reali del metaverso

I diritti e doveri nel metaverso dovranno essere codificati presto. Se da una parte le multinazionali come Google, Facebook e Apple oggi si trovano loro stesse a definire le regole e fungere da tribunale decisore su qualunque controversia, dall’altra alcuni Stati iniziano a usare i tribunali in modo originale.

In alcuni casi, come in Canada, si trattano borsellini self custodian come se fossero banche ordinando loro di congelare gli asset dei clienti (senza successo).

In Russia, d’altro canto, alcuni minorenni sono stati processati e uno di questi, Nikita Uvarov, è stato condannato a cinque anni di carcere per aver assaltato un palazzo governativo su Minecraft.

Leggendo i fatti sembra un pretesto per farla pagare a dei ragazzini che hanno buttato dei volantini in supporto ad un anarchico su un palazzo dei servizi segreti russi. Ma alla fine le motivazioni della condanna sono per essersi esercitati on line a fare potenzialmente lo stesso nel mondo reale, ma la spiegazione alla Minority Report non rende la condanna più accettabile.