Arriva SUM#06 – Partecipa anche tu!

Gianroberto Casaleggio è stato un innovatore, capace di immaginare e realizzare un cambiamento inaspettato nel panorama politico italiano, costruendo insieme a Beppe Grillo e grazie a Internet un movimento in grado in pochi anni di raggiungere la maggioranza dei consensi e cambiando il paradigma politico italiano con la forza delle idee arrivate dal futuro per cambiare il presente.

A 6 anni dalla sua scomparsa, la figura di Gianroberto Casaleggio non è stata ancora pienamente compresa e mantiene un alone di mistero che non gli rende giustizia. Per raccontarlo, è necessario partire dall’originalità del suo pensiero, orientato all’anticipazione e all’azione.

Anche quest’anno come Associazione Gianroberto Casaleggio vogliamo ricordarlo attraverso la sesta edizione di SUM, che si terrà sabato 2 aprile 2022 a Milano dalle 14 alle 18.30 presso il MEET – Digital Culture Center.

A SUM#06 si alterneranno oltre 15 relatori di primo piano per descrivere il futuro nelle sue diverse forme, osservandolo da diversi punti di vista. Durante l’evento infatti i vari relatori affronteranno i seguenti temi: pensare digitale, Il futuro della natura, il futuro dell’uomo, il futuro della salute, il futuro della democrazia ed il futuro del lavoro.

COME PARTECIPARE A AL SUM#06

L’evento si terrà sabato 2 aprile 2022 a Milano dalle 14 alle 18.30 presso il MEET – Digital Culture Center. ed è possibile iscriversi da qui, I posti sono limitati, prenotati subito! Inoltre l’evento sarà trasmesso in diretta streaming (qui per registrarsi alla diretta online).