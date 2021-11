Alberi per il Futuro 2021: partecipa anche tu!

Anche quest’anno ci siamo! Il 21 novembre, data della giornata nazionale degli alberi, tornerà Alberi per il Futuro, l’iniziativa fortemente voluta da Gianroberto Casaleggio e che, dal 2015, ha consentito di piantare migliaia e migliaia di alberi nelle nostre città.

Molteplici sono state le adesioni, dopo un percorso che ci ha visto impegnati nei nostri territori per la richiesta di autorizzazione nei Comuni di tutta Italia, potremo piantare insieme tantissimi alberi nelle nostre città.

Come Associazione Gianroberto Casaleggio in sinergia con Rousseau, siamo lieti di condividere la mappa interattiva sul Portale Eventi di Rousseau dove potrete trovare tutte le iniziative di Alberi per il Futuro per il 2021 in giro per l’Italia.

SEI INTERESSATO? COSA ASPETTI! ACCEDI AL PORTALE EVENTI DI ROUSSEAU

E CONSULTA LA MAPPA PER VEDERE L’INIZIATIVA PIU’ VICINA A TE E CONDIVIDILA SUI SOCIAL!

Piantare un albero è un gesto d’amore per il nostro pianeta ed è un modo di lasciare un segno tangibile del nostro passaggio, migliorando il posto in cui viviamo. Contribuisci anche tu condividendo la mappa del Portale Eventi di Rousseau utlizzando l’hashtag #alberiperilfuturo.

Se invece sei riuscito ad organizzare un evento di Alberi per il Futuro sul tuo territorio e non è presente all’interno della mappa, compila questo FORM e lo stesso apparirà sulla mappa interattiva presente sul portale eventi di Rousseau per permettere la più ampia partecipazione possibile!

PARTECIPA ANCHE SUI SOCIAL IL GIORNO DELL’EVENTO!

Durante la partecipazione agli eventi presenti sul territorio, posta brevi video e foto sui tuoi profili social usando l’hashtag #alberiperilfuturo e taggando L’Associazione Gianroberto Casaleggio e l’Associazione Rousseau. Così potremo condividere e diffondere il tuo gesto di cura e fiducia nel futuro.

PER PARTECIPARE E SOSTENERE L’INIZIATIVA

ALBERI PER IL FUTURO CLICCA QUI