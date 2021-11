Alberi per il Futuro 2021: grazie a tutti!

Anche quest’anno durante il 21 Novembre, in concomitanza con la Giornata Nazionale degli alberi, abbiamo dato vita ad Alberi per il Futuro, l’iniziativa fortemente voluta da Gianroberto Casaleggio e oggi portata avanti dall’associazione a lui intestata, è stata accolta da tutti con entusiasmo e partecipazione.

Hanno aderito 44 gruppi in città di tutta Italia e, dopo un percorso che ci ha visto impegnati nei nostri territori per la richiesta di autorizzazione nei Comuni di tutta Italia, abbiamo piantato insieme tantissimi alberi nelle nostre città.

L’esperienza è stata un’occasione per ritrovarci e rinsaldare valori come rispetto per l’ambiente e fiducia nel domani, una grande ed estesa comunità di cittadini che credono nel bene comune e nell’agire in favore della collettività, quasi a ritrovarci stretti in un abbraccio virtuale intorno al nostro pianeta, appartenenti tutti ad un unico ecosistema strettamente connessi con l’ambiente.

Le iniziative si sono susseguite nel corso di questi giorni ed hanno visto il coinvolgimento degli Ambasciatori della Partecipazione di Rousseau, di associazioni, di attivisti e cittadini in 44 comuni italiani.

Gli appuntamenti di quest’anno si sono svolti a: Acicatena, Alfonsine, Arezzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Busto Arsizio, Carrara, Castel San Giorgio, Castelvetrano, Catania, Cerveteri, Chieti, Como, Ferentino Front, Gerre De’ Caprioli, Grosseto, Isernia, Lecco, Macchiagodena, Milano, Misterbianco, Montu’ Beccaria, Niscemi, Padula, Pescara, Pietrasanta, Polverigi, Pontinia, Quartu Sant’Elena, Rapallo, Ravenna, Reggio Calabria, Rotondi, Rubiera, San Giorgio a Cremano, San Giorgio a Liri, San Lorenzello, Santa Marina Salina, Santeramo in Colle, Sarzana, Serle, Torino, Varese e Voghera.

L’Associazione Gianroberto Casaleggio e l’Associazione Rousseau hanno promosso, come sempre, questa splendida iniziativa affinché tutti i cittadini possano schierarsi contro la deforestazione ed avere più verde all’interno della propria comunità.